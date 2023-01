Ecco cosa dice l’ex portiere dei nerazzurri Tommaso Berni, l’ex calciatore analizza così nel portale TMW l’Inter.

Sono queste le parole di Tommaso Berni, l’ex portiere dei nerazzurri a TMW parla dell’Inter, così su Lautaro Martinez: “È un grandissimo giocatore, non ho mai condiviso le critiche che gli sono state fatte anche quando segnava meno. È stato uno che in campo e in allenamento ha sempre dato l’anima. Sta diventando sempre di più un leader, ma lo è sempre stato. Lautaro è un punto di riferimento importante. Lo ritengo un trascinatore, vorrà restare all’Inter tantissimi anni.“

Conclude così su Lukaku: “Sappiamo tutti cosa può dare. Gli infortuni sicuramente non lo hanno aiutato, ci vuole del tempo per far entrare in forma un fisico così potente e devastante. Una volta entrato in forma è un treno, infermabile e immarcabile. Potrà fare molto comodo all’Inter, so quanto sta bene a Milano e quanto tiene all’Inter. Spero che possa rimanere a lungo in nerazzurro.”

