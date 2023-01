L’Union Berlino a sorpresa chiude per il colpo Isco in attacco, lo spagnolo è atteso domani in città per le visite

Secondo quanto riportato da Sky Sport De, l’ex Real Madrid e Siviglia ha accettato la corte della squadra tedesca ed è pronto a iniziare questa nuova avventura.

L’articolo Union Berlino, colpo Isco per l’attacco: i dettagli proviene da Calcio News 24.

