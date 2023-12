Cosa c’entra Matteo Berrettini con la Juventus? Il tennista è stato avvistato al JHotel quest’oggi, spiegato il motivo

No, lo smentiamo subito: Matteo Berrettini non è il nuovo rinforzo per la Juventus di Massimiliano Allegri. Ironia a parte, il tennista è stato avvistato quest’oggi in uno degli edifici parte del quartier generale bianconero, vale a dire il JHotel.

Per lui si tratta della seconda visita in poche settimane. Già alcuni lustri di giorni or sono infatti l’atleta si era recato al JMedical per effettuare dei test fisici, ora ha scelto l’albero della Vecchia Signora per il suo soggiorno nel capoluogo sbaudo.

