Succede tutto nei supplementari, il Bologna di Thiago Motta ribalta l’Inter di Inzaghi a San Siro e con l’1-2 vola ai quarti di Coppa Italia

Clamoroso quanto è accaduto in quel di San Siro questa sera. Quella che si doveva dimostrare come un’avversaria certo temibile ma di sicuro alla portata dell’Inter, ha invece espugnato la scala del calcio con un rocambolesco 1-2.

Parliamo del Bologna di Thiago Motta che è stata abile nel portare i nerazzurri (impegnati per altro nella lotta Scudetto a distanza con la Juventus) in perfetta parità sullo 0-0 fino al 90′. A inizio primo tempo supplementare ecco arrivare il gol di Carlos Augusto al quale non si è però fatta attendere la risposta emiliana. Destro e sinistro immediato di Beukema e Ndoye rispettivamente al minuto 112 e 116.

