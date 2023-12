Lautaro Martinez spaventa l’Inter, il gesto che non è passato inosservato al momento dei cambi fa pensare all’infortunio

L’Inter è col fiato sospeso per il proprio Capitano Lautaro Martinez. Malgrado l’impegno nella lotta scudetto con la Juventus il tecnico Simone Inzaghi ha voluto schierare in campo il proprio attaccante anche questa sera contro il Bologna in Coppa Italia. Nei minuti finali del match però, il giocatore ha iniziato a toccarsi visibilmente l’adduttore.

Nonostante questo il Toro è rimasto in campo fino alla rete di Carlos Augusto. Al momento del cambio ancora auto sondaggi per testare la noia fisica, con qualche smorfia di dolore accennata agli occhi delle telecamere.

