Nicola Berti, in previsione del possibile scudetto dell’Inter questa sera nel derby, ha pronosticato il risultato esatto della partita: 7-0 per i nerazzurri.

L’Inter arriva alla partita di stasera con i favori del pronostico, forte di una classifica ricca di punti e vittorie in sequenza, con il vento in poppa e con un armatura difficilmente scalfibile da un Milan che, dopo Roma, appare più in crisi che mai. I tifosi dell’Inter gongolano, non stanno più nella pelle sfregandosi le mani per ciò che questa sera potrebbe accadere: scudetto della seconda stella nel derby, prima volta nella storia inoltre, in casa del Milan. Lo scenario è senza dubbio idilliaco e alcuni, come Nicola Berti, esagerano facendo pronostici alquanto fantasiosi e irriverenti per il Milan che, va ricordato, scenderà in campo come seconda forza del campionato con la ferma convinzione di regalare una gioia ai propri tifosi.

Nicola Berti

Berti dixit: l’Inter vince 7-0

Nicola Berti è conosciuto per il suo temperamento fumantino. Nonostante abbia appeso gli scarpini al chiodo, è ancora pervaso da adrenalina come se dovesse scendere lui in campo. Ai microfoni di Libero, ha parlato di derby. L’ex centrocampista nerazzurro ha affermato con spavalderia che “l’Inter vincerà 7-0. E io a guidare il pullman della festa! Ciaoooo!”

Berti e il derby

Nicola Berti ha sempre vissuto con passione ed energia i derby della Madonnina. Dopo anni infatti ha rivelato che “mi esaltavo, volevo sbranare tutti. Segnai tre gol nelle stracittadine, uno mi fu annullato e ancora oggi mi chiedo il perché”. Interismo allo stato puro per Berti, il campo questa sera dirà se è stato troppo ardito…

