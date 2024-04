Rafa Leao potrebbe essere schierato a sorpresa da Pioli nel derby di questa sera prima punta al posto di Giroud.

Milan e Inter si stanno avvicinando al derby di questa sera con ovviamente stati d’animo differenti. Se da una parte i cugini nerazzurri arrivano forti del vento in poppa, ormai sempre più prossimi a celebrare lo scudetto della seconda stella, in casa Milan è tempo di riflessioni e attese per conoscere il futuro. Intanto però occorre concentrarsi sul presente, sulla partita di questa sera e, a proposito di riflessioni, Pioli starebbe valutando qualcosa di clamoroso. Leao infatti potrebbe non agire nel suo consueto ruolo di ala sinistra.

Rafael Leao

Leao prima punta

Da ciò che trapela e che filtra l’ipotesi di Leao prima punta, al centro dell’attacco, al posto di Giroud, è più concreta che mai. Posizione inedita per il portoghese che ha sempre giocato lungo la fascia sinistra. L’idea di Pioli potrebbe porre le proprie fondamenta sulla volontà di liberare dalla marcatura a doppio lucchetto propinata da Inzaghi negli scorsi derby e, magari, offrire a Leao maggiore input di attaccare la profondità, potendo contare sulla propria velocità al cospetto dei centrali dell’Inter, veloci ma non velocissimi.

Pioli accorto

I rumors in merito alla probabile formazione di Pioli parlano di scelte conservative, votate maggiormente al difendersi piuttosto che all’attaccare. Linea difensiva già scritta, con Maignan tra i pali, linea a quattro composta da Calabria, Tomori, Gabbia e Theo Hernandez. La vera rivoluzione potrebbe essere dalla cintola in su. In mediana infatti dovrebbe agire Reijnders e Adli, ai quali potrebbe unirsi Loftus-Cheek. L’inglese potrebbe arretrare il proprio baricentro di azione, andando a comporre la linea a 3 in mediana piuttosto che giocare più alto quasi in linea con la prima punta, posizione in cui lo abbiamo ammirato negli ultimi mesi. Musah dovrebbe essere schierato a destra, Pulisic a sinistra al posto di Leao e appunto il portoghese al centro dell’attacco. Pioli sta valutando una vera e propria rivoluzione tattica in quello che sarà, con ogni probabilità, l’ultimo derby sulla panchina rossonera.

