Il Milan guarda oltre confine per la sua nuova guida tecnica: un nome inaspettato dalla Premier entra nella lista dei candidati.

Con la conclusione imminente dell’era Stefano Pioli, il Milan si avventura nella ricerca di un nuovo allenatore che possa guidare la squadra nella prossima stagione calcistica. L’addio del tecnico, ormai considerato un capitolo chiuso, spinge la dirigenza rossonera a sondare il mercato alla ricerca di un profilo adeguato per il futuro del club.

Le opzioni per la panchina

Il dibattito sulla successione alla guida tecnica del Milan si arricchisce di nomi prestigiosi, con un’attenzione particolare verso gli allenatori stranieri. La lista di candidati è variegata e comprende personalità note nel panorama internazionale del calcio: da Fonseca a Galtier, passando per Lopetegui, Rose e Van Bommel. La scelta di orientarsi verso un tecnico non italiano sembra essere dettata anche dalle considerazioni economiche, viste le valutazioni elevate per gli allenatori italiani come Conte e De Zerbi.

La sorpresa: Gary O’Neil nel mirino del Milan

Tra le varie ipotesi, emerge un nome inaspettato per la panchina rossonera: Gary O’Neil, attuale allenatore del Wolverhampton. Con il club inglese posizionato a metà classifica in Premier League, O’Neil, classe 1983, rappresenta una figura emergente tra i tecnici. La sua carriera da calciatore, con esperienze in squadre come il Middlesbrough e il West Ham, e il passaggio alla carriera tecnica, prima come assistente dell’Under-23 del Liverpool e successivamente al timone di Bournemouth e Wolverhampton, tracciano il profilo di un allenatore con una solida esperienza sia in campo che sulla panchina.

