Obiettivi ambiziosi in estate per il mercato rossonero. In attacco per il post Giroud si guarda in Premier League.

Dopo un’annata caratterizzata da alti e bassi, il Milan si appresta a voltare pagina puntando con decisione al prossimo calciomercato estivo. La recente doppia sconfitta in ambito europeo ha quasi definitivamente chiuso i giochi per questa stagione, spostando l’attenzione dei tifosi e della dirigenza verso la costruzione della squadra del futuro. Con il derby contro l’Inter alle porte, l’ambiente rossonero è già febbrilmente al lavoro per pianificare i rinforzi in vista del prossimo anno, con un focus particolare su difesa e attacco, senza trascurare il centrocampo e la panchina.

Attacco: chi Prenderà il Posto di Giroud?

Per quanto riguarda l’attacco, Joshua Zirkzee del Bologna emerge come primo candidato a raccogliere l’eredità di Olivier Giroud. L’olandese, con un contratto in scadenza nel 2026, potrebbe rappresentare un investimento importante per i rossoneri, a meno che il Bayern Monaco non decida di riacquistarlo. Tra le alternative spicca anche Timo Werner, attualmente in difficoltà al Tottenham, ma con caratteristiche tecniche e esperienza internazionale che potrebbero fare comodo alla causa milanista.

Oliver Giroud

Strategie e obiettivi a centrocampo

La caccia ai rinforzi vede il Milan puntare su nomi importanti per il centrocampo. Tra questi, spicca Youssuf Fofana del Monaco, valutato circa 30 milioni di euro, con trattative già in corso per abbattere le pretese economiche del club francese. Parallelamente, non si esclude l’interesse per il giovane Assan Ouedraogo dello Schalke 04, seguito da tempo dai rossoneri. Anche Khéphren Thuram del Nizza e Pierre-Emile Hojbjerg, in partenza dal Tottenham, sono tra gli obiettivi perseguiti per arricchire il reparto mediano.

