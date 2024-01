Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso del Milan, ha scherzato sulla fede romanista del suo grande amico Panatta

Durante l’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista di Milan-Roma, Paolo Bertolucci ha scherzato così sulla fede romanista di Adriano Panatta:

PANATTA ROMANISTA – «Lui sa che vinco quasi sempre io, per me è diventato un divertimento. Come tifosi siamo entrambi un po’ giù, poi ci chiameremo, ci prenderemo in giro sulla partita e spero di sentirlo ancora più insoddisfatto».

LE PAROLE DI BERTOLUCCI ALLA GAZZETTA DELLO SPORT

