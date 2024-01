Rade Krunic, ex centrocampista del Milan, ha voluto salutare il club rossonero dopo il passaggio ufficiale al Fenerbahce

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Rade Krunic ha salutato così il Milan:

PAROLE – «Dopo 4 anni e mezzo probabilmente avrei molto da dire, ma mi fermo ai ringraziamenti. Inizierò con un grande grazie a Paolo, Ricky e Zvone di avermi dato la possibilità di giocare in questo grande club. Grazie al Mister Pioli per tutti questi anni, alla sua fiducia in me e alla sua stima nei miei confronti. Grazie allo staff tecnico, allo staff medico, a tutta la gente che lavora nel Milan che mi ha aiutato in tutti modi per facilitare la mia vita personale. Grazie a tutti i tifosi che hanno saputo rispettare me, la mia dedizione e la voglia di aiutare alla squadra. E soprattutto grazie ai miei compagni. Voi sapete cosa penso di voi come persone e come giocatori. Anche nei tanti momenti difficili, voi non mi avete abbandonato mai, anzi mi avete aiutato a superare tutto e diventare la persona migliore. Vi voglio bene. Grazie di tutto e SEMPRE FORZA MILAN».

