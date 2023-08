L’ex attaccante argentino Daniel Bertoni ha commentato l’arrivo di Beltran alla Fiorentina, paragonandolo a Lautaro dell’Inter

Intervistato dal Corriere dello Sport, lo storico centravanti argentino Daniel Bertoni, ha commentato così l’arrivo di Lucas Beltran alla Fiorentina. Il nuovo centravanti della Viola è stato paragonato al capitano dell’Inter, Lautaro Martinez.

LE PAROLE – «Lucas Beltran mi ricorda Lautaro Martinez per come si muove su tutto il fronte offensivo e per la capacità di uscire dall’area a cercarsi il pallone e poi, una volta tra i suoi piedi, essere subito pericoloso. Ed ha la forza fisica che ha il goleador dell’Inter».

L’articolo Bertoni: «Beltran somiglia a Lautaro, vi spiego perché» proviene da Inter News 24.

