Caso di sparizione nel Besiktas? Dele Alli non è tornato dal permesso che gli aveva concesso la squadra turca

C’era una volta Dele Alli, giovane promessa del calcio inglese e autore di 50 gol con la maglia del Tottenham. Adesso c’è Dele Alli, che di promesse ne ha mantenute poche, ha una sola presenza stagionale con il Besiktas… ed è sparito.

A rivelarlo il tecnico dei turchi, Senol Gunes, dopo che il calciatore si è assentato dall’ultima sessione di allenamento. «Abbiamo dato a Dele Alli il permesso di prendersi una piccola pausa, ma non è ancora tornato. Sta piovendo, probabilmente è per questo che non è tornato. Stiamo cercando di scoprire dove sia».

