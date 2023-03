Le parole di Cristiano Ronaldo sull’ultimo periodo al Manchester United: « In quel momento difficile ho capito chi erano i veri amici»

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo, Cristiano Ronaldo è tornato sull’ultima stagione e mezzo al Manchester United e sul suo approdo al campionato arabo. Di seguito le sue parole.

MANCHESTER UNITED – «Quando siamo in cima alla montagna, spesso non vediamo cosa c’è sotto. Ho attraversato una brutta fase della mia carriera, non ho problemi ad ammetterlo. Ma la vita va avanti. In quel momento difficile ho capito chi erano i veri amici».

CAMPIONATO ARABO – «Mi sento davvero bene. Se non fosse così, non sarei qui. Sono in un campionato molto competitivo, si dovrebbe guardare al campionato saudita in modo diverso. Ovviamente non è come la Premier League, mentirei se lo dicessi, ma è competitivo. Mi ha sorpreso in positivo. Ci sono buone squadre, è equilibrato, i giocatori arabi sono bravi, gli stranieri danno qualità. Forse sarà, entro 5 o 6 anni, il 4° o 5° campionato più competitivo del mondo»

