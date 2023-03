Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Islanda. Ecco le sue dichiarazioni

BOSNIA – «Vogliamo iniziare con una vittoria, ma dobbiamo dare il massimo sul campo. La vittoria ci darebbe fiducia in vista delle prossime partite e ridurrebbe la pressione. Siamo pronti e vedremo cosa succede».

RITIRO – «Nel club gioco ogni tre giorni e non voglio fermarmi adesso, sarei felicissimo se la nazionale facesse un grande risultato e andasse al primo europeo della sua storia. In passato non ci siamo riusciti per diversi fattori, ora siamo qui e tutto dipende da noi e dalla nostra squadra».

