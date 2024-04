Gianni Bezzi ha dichiarato che il Milan avrebbe potuto fare qualcosa in più per lo Scudetto.

Il 2024 disputato dal Milan sta alimentando qualche rimpianto ai tifosi del Milan, soprattutto valutando che gran parte del distacco dalla capolista Inter sia stato accumulato in un girone di andata troppo altalenante e farcito di infortuni. Con tutti gli effettivi il Milan ha dimostrato quanto meno di potersela giocare contro un’Inter che, a onor del vero, è stata un’autentica schiacciasassi. Gianni Bezzi, ospite di TMW Radio durante il programma Maracanà, ha parlato del Milan e della sue chance scudetto in questa stagione.

Stefano Pioli

Milan, potevi fare di più

E’ doveroso sottolineare che il percorso dell’Inter, fin qui quasi netto, avrebbe reso difficile la vita a chiunque dietro. Basti pensare infatti che il Milan stia andando anche più forte di due anni fa quando al termine della stagione si laureò Campione d’Italia, eppure il distacco dalla vetta recita 14 punti. Gianni Bezzi ha però sottolineato che “qualcosa in più poteva fare il Milan“, nonostante anch’egli rimarchi che “contro questa Inter, che magari non si ripeterà il prossimo anno, non poteva esserci un vero avversario diretto che poteva metterla in difficoltà“.

Il tema infortuni

Ciò che davvero ha giocato contro le ambizioni scudetto del Milan in questa stagione è senza dubbio il tema infortuni. Troppe le assenze per problemi muscolari per poter davvero competere per il tricolore. La bontà del lavoro di Pioli è senza dubbio dimostrata dal fatto che, al netto delle pesanti defezioni, la squadra è seconda, tenendo un ritmo davvero importante. Cosa sarebbe potuto essere se il Milan avesse avuto sempre a disposizione i suoi effettivi non si potrà mai sapere, la percezione è che la squadra abbia valori di tutto rispetto e l’anno prossimo possa ritentare sperando in una maggiore fortuna.

