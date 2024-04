Simone Eterno si è accodato alle critiche di Antonio Cassano a Leao, aggiungendo ulteriori riflessioni pesanti sul portoghese.

L’eco delle parole di Antonio Cassano non accenna a spegnersi. Le critiche che FantAntonio ha rivolto al 10 portoghese del Milan continuano a riecheggiare nell’etere senza soluzione di continuità. Simone Eterno, su calciomercato.com, ha argomentato in merito alle critiche al veleno di Cassano a Leao, non esitando ad aggiungere anche il proprio carico.

Rafael Leao

Leao non è un fuoriclasse

Cassano, tra le varie critiche rivolte a Leao, ha sottolineato la differenza di ciò che è come calciatore e di chi invece crede di essere lui. A tal proposito Simone Eterno si è posto una domanda: “E’ corretto catalogare come ‘fuoriclasse’ un giocatore che si prende una così lunga assenza da una squadra di vertice come il Milan; e che al tempo stesso la società stipendia come stella indiscussa del club? “. Proseguendo il discorso ha affermato che “i gol di Leao sono 12 in tutte le competizioni, a cui occorre aggiungere 12 assist, su 38 presenze complessive. Questi non sono numeri di un fuoriclasse”.

Ha ragione Cassano

A rendere ancora più “piccanti” le proprie affermazioni, Eterno si “schiera” dalla parte di FantAntonio e afferma che “sarebbe difficile dar torto a Cassano“. A supporto di questa tesi porta come esempio “il video del gol all’Atalanta che sblocca quel digiuno di 5 mesi. In quindici secondi esatti, dal controllo al momento dell’esultanza, Leao prima segna un gol per pochi e poi ci invita ironico a continuare a chiacchierare, come se le critiche, dopo un autunno e un inverno da zero gol – ZERO – al Milan, fossero campate per aria, frutto di un’amnesia collettiva”. Conclude poi affermando che “è in quel momento – riferendosi al gol e all’esultanza contro l’Atalanta – che Leao si palesa ancora una volta come questo eterno ‘progetto di campione’ la cui piena maturazione, ma soprattutto la continuità delle performance, è un’attesa infinita che ricorda il Godot”.

L’articolo Milan, Eterno: “Cassano ha ragione su Leao, è un progetto di campione” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG