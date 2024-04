I rossoneri in una delle gare più importanti della stagione ritrovano il centrocampista inglese che si sta rivelando fondamentale.

Christian Pulisic si è reso protagonista di un’ottima prestazione nel ruolo di trequartista contro il Lecce, ma ora Ruben Loftus-Cheek è tornato e riprenderà il suo posto.

Ritorno alle origini

Secondo La Gazzetta dello Sport l’americano ha ricordato ai tifosi rossoneri quanto faceva Brahim Diaz la scorsa stagione. Domani in Europa League, invece, Pioli riproporrà un giocatore non molto distante dal Sergej Milinkovic-Savic, uno dei suoi giocatori preferiti ai tempi della Lazio. I due in effetti hanno parecchio in comune sia fisicamente che tecnicamente.

Al top

Loftus-Cheek è stato devastante nel 2024, uno dei migliori giocatori d’Europa a gennaio e in ottima forma anche a febbraio e marzo. Nessun avversario del Milan può permettersi di preparare una partita senza tenere conto della sua stazza e del modo in cui appare inaspettatamente dietro Olivier Giroud.

La chiave del match

Il curriculum dell’ex Chelsea dimostra che nelle partite importanti non manca. Ad esempio, nella stagione con Maurizio Sarri al Chelsea vinse da protagonista l’Europa League. Nel 2021 ha vinto la Supercoppa Europea mentre da giovane ha vinto la UEFA Youth League. Loftus-Cheek tornerà sulla trequarti facendo scivolare Pulisic a destra; in difesa Pioli si affiderà inevitabilmente a Simon Kjaer e Matteo Gabbia. L’incognita sarà l’avversario, perché contro José Mourinho il suo Milan ha sempre giocato grandi partite ma ora con De Rossi cambia tutto.

