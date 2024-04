L’estremo difensore del Monza piace ad entrambe le milanesi anche se in teoria i rossoneri sarebbero coperti in quel ruolo.

Il Milan farà di tutto per rinnovare il contratto di Mike Maignan ma le sue alte richieste di ingaggio devono portare la dirigenza a valutare anche delle alternative per non rimanere spiazzati da un eventuale mancato rinnovo.

La situazione

Il francese chiede uno stipendio alla Leao per prolungare il suo contratto col club rossonero e va visto se Moncada e D’Ottavio vorranno accontentarlo o se saranno possibili mediazioni tra le due parti. Il contratto attuale dell’ex Lille scade nel 2026 e quindi la situazione non è ancora preoccupante.

Geoffrey Moncada

É sempre derby

Secondo Calciomercato.com l’alternativa si chiamerebbe Michele Di Gregorio: il portiere italiano sta continuando a migliorare e potrebbe essere pronto al salto di qualità la prossima estate regalando al Monza una bella plusvalenza. In realtà sarebbe l’Inter ad avere più urgenza di ingaggiare un portiere. Attualmente il 35enne Yann Sommer sta facendo molto bene ma non può essere considerato un titolare a lungo andare. Di Gregorio è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro ma fu ceduto al Monza per circa 4 milioni di euro: ora ha un valore di mercato di 20 milioni di euro. L’italiano interessa quindi ad entrambe, il Milan valuterebbe il suo acquisto chiaramente solo in caso di cessione di Maignan. Tutte le attenzioni di Moncada e D’Ottavio nei prossimi mesi saranno dedicate alle trattative per il rinnovo del francese che attualmente guadagna 2,8 milioni a stagione.

