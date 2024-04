L’attaccante canadese sta segnando a raffica da novembre in poi ma i rossoneri stanno monitorando anche altri obiettivi.

Le voci su un possibile approdo estivo di Jonathan David al Milan sono riemerse dopo che il suo agente ha fatto sapere di essere stato a Milano.

Crisi alle spalle

Il canadese ha concluso la scorsa stagione con 26 gol e 4 assist in 40 partite giocate e questo gli è valso l’accostamento ad alcune delle migliori squadre d’Europa. Dopo un inizio lento nel 2023-24, ora è tornato a segnare: finora ha realizzato 23 reti e 7 assist in tutte le competizioni. Il suo contratto scade il 30 giugno 2025 ed un rinnovo col Lille è da escludere perché l’attaccante si sente pronto per il salto di qualità. Nonostante la volontà di non prolungare il club francese non concederà sconti: la cifra richiesta resterà vicina ai 35 milioni di euro.

Viktor Gyokeres

La situazione

Come riporta Calciomercato.com, il Milan continua a monitorare il suo profilo, ma Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio – insieme a Zlatan Ibrahimovic – guardano anche altre piste come Viktor Gyokeres, Santiago Gimenez, Benjamin Sesko e, soprattutto, Joshua Zirkzee. L’ipotesi rossonera non è da scartare, visto il contratto in scadenza e l’ingaggio basso (poco più di 1 milione e mezzo a stagione), ma la concorrenza c’è: si è parlato della Juventus, mentre il Napoli vede nel canadese il perfetto sostituto di Victor Osimhen. Intanto l’altro ieri sera a Milano era presente il suo agente, Nikos Mavromaras, fondatore e amministratore delegato di Axia Sports Management. ​​Secondo il sito succitato questi però non ha incontrato il Milan.

L’articolo David è tornato ai suoi livelli: il Milan lo segue ancora e l’agente è stato a Milano proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG