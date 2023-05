Bianca Balti, modella, è una delle italiane più note al mondo. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato la sua passione per il Milan e la tensione per il derby di Champions

Ci sono foto che la ritraggono in maglia rossonero. Bianca Balti, modella, è una delle italiane più note al mondo. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato la sua passione per il Milan e la tensione per il derby, vissuta dagli Stati Uniti.

DERBY PIU’ EMOZIONANTE DI UNA PASSERELLA – «Se sei a San Siro dico il derby, senza dubbio. Ma la vedrò da Los Angeles, da casa del mio amico Marco, ritrovo di milanisti per le partite. Da così lontano puoi perdere un po’ di tensione. Che comunque ci sarà, anzi ce ne sarà decisamente troppa. Ecco allo stadio diventa quasi troppa!».

PRONOSTICO – «Sono troppo scaramantica per un pronostico. Ma il Milan, storicamente, ha regalato più soddisfazioni dell’Inter. Chiedete a mio fratello… Era all’asilo quando chiese a Santa Lucia la maglia dell’Inter in regalo. Gli arrivò quella del Milan: oggi è un milanista sfegatato, abbonato a San Siro. Il Milan gli ha regalato più gioie di quelle che avrebbe avuto dall’Inter»

MILAN HA PROPRIETA’ USA – «Lo sport americano ha radici profonde dalla giovanissima età e nelle scuole. C’è organizzazione e visione. Può esserci il giusto mix tra modernità americana e la passione che abbiamo in Italia».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG