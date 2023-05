Il prossimo calciomercato della Juve passerà necessariamente dall’Europa del prossimo anno, se i bianconeri dovessero arrivare fuori allora cambierebbe la strategia

Il prossimo calciomercato della Juve passerà necessariamente dall’Europa del prossimo anno, se i bianconeri dovessero arrivare fuori allora cambierebbe la strategia.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i vari Vlahovic e Rabiot potrebbero dire addio senza Champions. Al contrario dovrebbe rimanere assieme a Di Maria, certo di voler giocare un’altra stagione in bianconero. Senza le Coppe il club potrebbe virare su Scamacca in attacco e il ritorno di Rovella in mezzo al campo, oltre a Frattesi da tempo nel mirino della Juve.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG