Luca Bianchin a Tutti Convocati ha detto la sua sul possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan. Ecco il suo pensiero

Le parole di Luca Bianchin a Tutti Convocati sul possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan. Ecco il suo pensiero:

«Da luglio il Milan dichiara, prendendosi dei rischi, che non ci sarà una figura di campo, ma che sarà Pioli a gestire tutto. Ho dubbi che se Ibrahimovic sarà inquadrato come consulente di Red Bird e non sarà sempre a Milanello, possa essere la risposta»

The post Bianchin dubbioso sul ritorno di Ibrahimovic: «Non so se possa essere la risposta» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG