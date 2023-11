In casa Atalanta tengono banco le condizioni di De Ketelaere dopo l’infortunio. Escluso dai convocati del Belgio, ecco le ultime

Salta il match? In casa Atalanta tengono banco le condizioni di De Ketelaere dopo l’infortunio. Escluso dai convocati del Belgio, ecco le ultime:

come riportato da TMW continuerà a lavorare per recuperare dal fastidio al ginocchio accusato negli ultimi giorni, l’obiettivo è recuperarlo in vista del match contro il Napoli, quindi non rischierebbe di saltare la sfida da ex al Milan

The post Infortunio De Ketelaere: il belga escluso dai convocati della Nazionale , le condizioni verso il Milan appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG