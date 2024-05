Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin ha detto la sua sulle decisioni dei dirigenti rossoneri sul mercato e sulla panchina.

Luca Bianchin ha parlato a Radio Rossonera delle prossime mosse del Milan. “Io penso che il Milan stia pensando di provare a prendere un attaccante subito. Anche perché i prezzi sono abbastanza chiari, quindi si può provare a bruciare la concorrenza prendendolo subito. Ma tra il dire e il fare, come si dice… Che sarà a inizio giugno o dopo non lo so, credo non lo sappiano neanche loro, però penso sia quel che ha in testa il tifoso medio, la società e anche Fonseca”.

Paulo Fonseca

Perché Fonseca

“Fonseca sarà l’allenatore del Milan la prossima stagione, poi nel calcio può succedere di tutto ma è assolutamente lui la scelta. Ufficializzazione dopo la partita in Australia, me l’aspetto all’inizio della prossima settimana. Piace perché lavora di equipe con la società, condivide le decisioni. Ci sono allenatori che lo fanno di più e altri di meno, che ritengono a torto o a ragione di essere sovrani nella gestione delle loro cose e vogliono influire di più sul mercato. E il Milan non ha cercato un allenatore di quel tipo. Poi è un allenatore offensivo, che piace per come lavora sul campo e per alcuni risultati avuti. Piace anche per come sviluppa i giovani: Yoro ultimo caso. Ma tanti altri in precedenza. So bene che i tifosi si aspettavano altro, ma è una scelta della società. Con tutte le differenze del caso, già Lopetegui andava in quella direzione”.

I motivi del malumore dei tifosi

“La rivalità con l’Inter occupa il primo e anche il secondo posto di tutto questo. La voglia divincere dei trofei, come tutte le tifoserie ma quella del Milan più di altre perché abituata, è al terzo posto. E poi uno scollamento del rapporto con Pioli. Per ragioni che io comprendo, ma i modi secondo me sono ingenerosi. Errori sono stati fatti ed è legittimo pensare che Pioli abbia sbagliato più di quanto un tifoso sperasse. Ma i modi come sempre sui social sono stati troppo irrispettosi. In questo mondo, la fine di un ciclo che dura più di 4 anni, generalmente le cose terminano prima. Pretendere che durasse di più forse era davvero troppo”.

L’articolo Bianchin: “Il malumore dei tifosi ha due ragioni ben precise, Fonseca Il Milan non ha cercato allenatori di un certo tipo” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG