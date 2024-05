Il trequartista del Real Madrid Brahim Diaz mostra di essere ancora molto informato sulla sua vecchia squadra.

Brahim Diaz è tornato al Real Madrid dopo 3 anni passati in prestito al Milan: in rossonero ha dimostrato di avere grandi qualità ma di essere piuttosto discontinuo. L’ispano-marocchino nella capitale spagnola si è ritagliato il ruolo di “riserva di lusso”; Sky Sport lo ha intervistato a pochi giorni dalla finale di Champions League. “E’ stata una stagione pazzesca, molto bella. Ora abbiamo la finale di Champions. Il gol contro il RB Lipsia è un bel ricordo e uno dei gol più belli che ho fatto”.

Verso la finale di Champions di sabato prossimo

“C’è tanta ambizione e fiducia, il Real deve sempre vincere la Champions. Non sarà facile, ma siamo il Madrid e siamo i re della competizione davanti al Milan”.

Brahim Diaz

Su Ancelotti

“E’ come un papà, sempre sereno e sempre calmo. Un allenatore eccezionale che ha vinto tantissimo, sono molto contento per lui perché mi ha dato tanto. Con lui parliamo anche di Milan”.

Un giudizio sul Milan e su Stefano Pioli

“E’ stata una stagione buona, sono arrivati in Champions. Il Milan però è un grande club e può sempre vincere. Ho sentito Pioli e anche Theo. Ho ringraziato il mister per quello che ha fatto per me al Milan, una squadra che resterà sempre nel mio cuore”.

