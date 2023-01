Sono queste le parole di Bianchin, il giornalista parla a MilanNews.it dell’assenza di Maignan nel Milan per infortunio.

Ecco le parole di Bianchin, il giornalista parla sulla redazione MilanNews.it ecco cosa dice sull’infortunio di Maignan del Milan: “Mi ha colpito la grande capacità del Milan di lottare insieme, di provarci sempre fino alla fine, risolvendo tante partite nel finale come con la Fiorentina. Certo è che non può bastare. Il Milan ha vinto lo Scudetto con la capacità di aggredire gli avversari superiore, di giocare con tantissima brillantezza ed è evidente che tutto ciò si sia visto di meno negli ultimi mesi; è vero che ora è più complicato.“

Conclude così: “gli avversari sanno che tipo di squadra sia il Milan ed è impossibile ripetere all’infinito il contesto magico delle ultime 10 partite dei rossoneri della passata stagione, perché quei tre mesi non possono essere normalità. Il Milan ha giocato come una squadra forte anche in autunno, però effettivamente quel gradino in più è mancato e sta a Pioli ritrovarlo“.

