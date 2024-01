Biasin, giornalista e tifoso dell’Inter, a Tutti Convocati ha commentato la battuta che ha fatto Allegri sui nerazzurri dopo Juve Sassuolo e la risposta che ha dato Inzaghi.

BIASIN – «La risposta di Inzaghi quella di uno che sa perfettamente come ci si deve comportare, non ha mostrato nervosismo. Bisogna poi evitare di scambiare la buona educazione con debolezza, esistono anche le persone che vogliono stare in pace».

The post Biasin: «Battuta di Allegri? Inzaghi non è nervoso, sa come ci si deve comportare» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG