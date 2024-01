Yildiz incanta Manfredini: «E’ bravo, veloce e talentuoso. Salta l’uomo e gioca per lo spettacolo». Le dichiarazioni in esclusiva

Manfredini, intervenuto in esclusiva a Juventusnews24, ha elogiato le qualità di Yildiz.

YILDIZ – «Il ragazzo è sotto gli occhi di tutti: bravo, veloce, talentuoso, ha la spensieratezza iniziale di un ragazzo che non ha pesi, non ha problemi e non pensa. Gioca per giocare, per divertirsi e per lo spettacolo. Salta sempre l’uomo, è veloce e non ha i pensieri ad esempio che ha Vlahovic che sono totalmente diversi. Vlahovic è stato pagato tantissimo e deve dimostrare l’investimento. Quando giochi male una, due e tre partite e ti criticano, diventa pesante anche per un super campione reggere questo peso, perciò è così annebbiato. Yildiz non ha questo problema ora, ne ha fatta una e benissimo e c’è euforia , ne fa due e altrettanto bene. Arriverà un momento di down anche per lui e starà un attimino fermo. Cominceranno a capirlo, a conoscerlo, a stargli più sotto, a marcarlo in due e avrà delle difficoltà anche lui. Ma se il giocatore c’è, sicuramente andrà avanti. La Juventus sotto l’aspetto dei giovani sta lavorando molto bene»

L’INTERVISTA INTEGRALE A MANFREDINI

The post Yildiz incanta Manfredini: «E’ bravo, veloce e talentuoso. Salta l’uomo e gioca per lo spettacolo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG