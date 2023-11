Il derby d’Italia tra Juve e Inter, teminato in pareggio, continua sulla scia della polemica: ecco le parole di Fabrizio Biasin

Sulle frequenze di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin torna sull’episodio chiave del match tra Juve e Inter, il presunto fallo per il contatto tra Darmian e Chiesa, che ha poi lanciato i nerazzurri verso il gol. Ecco l’opinione del giornalista.

LE PAROLE- «Rispetto a quello che si è visto in diretta sembrava potesse esserci una gomitata di Darmian su Chiesa. Poi abbiamo visto le immagini ed è un normale scontro di gioco, in una partita che Marco Guida ha diretto con lo stesso metro. Forse è stato il migliore in campo, in una partita che non ha dato grandi spunti dal punto di vista del gioco e del divertimento.

Io credo che, rivedendolo, chiunque abbia un minimo di distacco legato alle maglie può dire che non è fallo. Assomiglia abbastanza all’intervento di Olivier Giroud su Alexis Sanchez nella stagione dello scudetto, che per me non era fallo e lo dico da interista. Sono dinamiche di gioco assolutamente da lasciar proseguire. Anche Tuttosport, dopo aver visto le immagini, ha cambiato la sua valutazione iniziale

Non è la prima volta. Siamo molto fossilizzati sulla parola “contropiede”, ma nel 2023 sono ripartenze studiate e sono la prerogativa delle squadre moderne. In questo momento è molto difficile fare gol alla Juventus, una squadra che sa difendersi benissimo. Sul gol i difensori della Juventus sono stati meno precisi, la stessa cosa vale per il gol di Dusan Vlahovic. Ci sono stati degli errori, ma con grandi qualità delle squadre offensive».

L’articolo Biasin dopo Juve-Inter: «Contatto Darmian-Chiesa Non è fallo!» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG