Michela Cambiaghi, MVP nel derby tra le Inter Women e il Milan, ha raccontato l’emozone di segnare in un match del genere

Ai microfoni ufficiali del club nerazzurro, Michela Cambiaghi racconta così il derby tra le Inter Women e il Milan, vinto dalla compagine nerazzurra proprio grazie al suo gol di testa, su cross di Tomter.

PALLA INATTIVA- «Era da un po’ che stavamo provando le azioni sulle palle inattive, soprattutto con Tomter. In allenamento abbiamo provato diverse combinazioni, e son contenta che siamo riuscite finalmente a far gol su palla inattiva».

GOL AL DERBY- «Non potevo immaginare un’emozione del genere, davvero…Far gol, e poi vedere tutte le mie compagne, i tifosi, lo stadio che esultava, è stato indescrivibile».

PARTITA- «Abbiamo fatto un’ottima prestazione di squadra, lottando su ogni pallone, non solo davanti ma in ogni reparto. Abbiam cercato di far nostra ogni palla e creato diverse occasioni. Se abbiamo portato acasa questa vittoria, è per il lavoro di squadra».

PROSSIMI IMPEGNI- «Ora c’è la sosta delle Nazionali, tra due settimane torneremo cariche»

L’articolo Cambiaghi dopo il derby: «Un’emozione indescrivibile far gol così» proviene da Inter News 24.

