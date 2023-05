Fabrizio Biasin ha detto la sua in merito al dubbio su quale centravanti dell’Inter affiancare a Lautaro nella finale di Champions

Chi sarà il partner in crime di Lautaro Martinez nella finale di Champions League del 10 giugno tra Manchester City e Inter?

Il giornalista Fabrizio Biasin prova a dire la sua, con una lunga analisi su Dzeko e Lukaku su SportItalia:

INTER- Già, la finale di Istanbul. Ci si interroga parecchio sulla scelta di Inzaghi. Chi giocherà in attacco? Dzeko o Lukaku?. Il qui presente ha tre cose da dire.

1)

Che tu preferisca l’uno o l’altro, la certezza è che Inzaghi si è guadagnato sul campo il diritto di scegliere senza sentirsi dire “uè pirlaaaa”. L’Inter in finale ce l’ha portata lui e lo ha fatto andando contro ogni genere di critica e contro un’opinione pubblica mai così fetente.

2)

Se proprio devo immaginare un andamento “ideale” della partita è legato alla “resistenza” che nel corso dei minuti si potrebbe trasformare in “controffensiva”: se i nerazzurri saranno in grado di reggere l’urto, potranno farlo anche grazie all’intelligenza tattica di Dzeko. A quel punto avranno bisogno di un’arma segreta da gettare sul prato. Quella, l’arma segreta, ha le fattezze di Romelu il belga, attualmente in forma straripante (verticalizzare, ripartire, attaccare… gli riesce tutto). Ribadiamo: è solo un’ipotesi e, soprattutto, Inzaghi sa quel che deve fare molto più di chi gli ha fatto il funerale prima del tempo.

3)

Se il problema dell’Inter non è più “chi metto? Devo scegliere tra una pippa e l’altra” ma “chi metto? Devo scegliere tra due campioni”, allora significa che chi ha costruito questo gruppo ha fatto un gran lavoro, soprattutto se si pensa ai quattrini a disposizione (meno di zero)

L’articolo Biasin: «Dzeko o Lukaku a Istanbul? Tre cose da dire» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG