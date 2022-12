Il giornalista Fabrizio Biasin parla di mercato a Telelombardia, si esprime così sul possibile acquisto di Kessié da parte dell’Inter.

Fabrizio Biasin, discute di mercato a Telelombardia, ecco le sue parole su un possibile passaggio di Kessié all’Inter: “Kessié? Non so se ci sia minimamente qualcosa di vero, non mi sorprenderebbe poi tanto. Lui tornerebbe volentieri a Milano. Che sia un pallino di Ausilio è un dato di fatto. Che possa esserci un interesse di qualche genere, sono convinto anch’io. Nonostante ciò è troppo presto per dire che arriverà all’Inter.“

Ceccarini nel suo editoriale a TMW parla del mercato dell’Inter: “Per quanto riguarda la difesa, i nerazzurri seguono con grande attenzione Scalvini, utilizzato da Gian Piero Gasperini sia a centrocampo che in difesa. Un giocatore duttile e molto apprezzato da Simone Inzaghi. Marotta e Ausilio lo hanno già messo tra gli obiettivi per la prossima estate.“

