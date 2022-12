Sono queste le parole di Massimo Orlando, a TMW Radio parla del possibile rinnovo di Skriniar con l’Inter, ecco cosa dice.

Ecco le parole dell’ex calciatore Massimo Orlando che parla a TMW Radio di Skriniar e del possibile rinnovo con l’Inter: “L’Inter ha fatto un’offerta ed evidentemente i procuratori non si accontentano mai e staranno facendo una controproposta. Il giocatore ha più volte dato segno di stare bene e di voler rimanere. Il PSG è lì ed è piazza appetibile, ma il ragazzo ha dimostrato che vuole rimanere. Non capisco perché non arrivi la firma.“

Impallomeni a TMW Radio parla del momento di Lautaro Martinez: “Da quando c’è Scaloni lui è centrale. Adesso sta subendo la concorrenza di un Alvarez fenomenale. Ieri Scaloni ha azzeccato tutto nelle turnazioni, ora deve riconquistarsi il posto. Anche Dybala deve farlo. Di Maria invece è scintillante, è un giocatore impressionante“.

