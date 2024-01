Il giornalista Fabrizio Biasin si complimenta con i dirigenti nerazzurri per l’acquisto rapidissimo di Buchanan.

Fabrizio Biasin su TMW ha detto la sua sul mercato invernale dell’Inter: “L’Inter ha chiuso per Buchanan, l’esterno canadese e riccioluto. La cifra è interessante, 7 milioni più bonus per arrivare a 10 complessivi, al ragazzo un quinquennale. Verrà a completare la coppia scoppiata sulla corsia destra, quella lasciata sguarnita da Cuadrado. Sono stati bravi, hanno ‘tappato il buco’ in sole due settimane”.

Alexis Sanchez

Il “tassello mancante”

Il collega spiega perché secondo lui i nerazzurri non acquisteranno una quinta punta nonostante il rendimento non esaltante di Arnautovic ma soprattutto di Sanchez. “E qualcuno dice ‘sì ma c’è bisogno anche di un attaccante’. Ad Appiano non la pensano così. L’Inter non ha bisogno un attaccante, ha bisogno che le cosiddette alternative salgano di livello: Arnautovic (migliore tra i nerazzurri a Genova) lo sta facendo, Sanchez ancora no. Prendere una quinta punta vorrebbe dire creare casino, ovvero la cosa più sbagliata. Il gruppo funziona (45 punti in 18 giornate sono un’enormità), segna a raffica, sa e vuole aspettare i componenti della rosa che attualmente sono ‘più indietro’. Perché, banalmente, così si comporta un gruppo che vuole essere vincente”. L’austriaco ha collezionato 2 goal e 2 assist in 16 presenze ma è stato condizionato da un infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per più di un mese; il cileno invece vanta 2 reti in 13 partite.

L’articolo Biasin: “Ecco perché ad Appiano non pensano che ci voglia una quinta punta” proviene da Notizie Inter.

