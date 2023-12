Il giornalista Fabrizio Biasin ha voluto parlare sul proprio profilo Twitter dell’Inter tra punti e mercato a costo zero

Sul proprio profilo Twitter, il giornalista Fabrizio Biasin ha voluto parlare dell’Inter tra risultati, mercato e opinione personale.

«L’Inter ha vinto 15 delle prime 21 partite stagionali. In 13 di queste non ha preso gol. È prima in Serie A e si è qualificata agevolmente agli ottavi di Champions, pur da seconda. Il gruppo, dal più forte all’ultimo della lista, è stra-compatto. Il tutto, ricordiamolo, con un mercato a costo zero. Mettere il broncio per questa cosa qui significa aver perso il contatto con la realtà.»

