Dopo la notte Champions è arrivata una notizia amara in casa Napoli per la società e per tutti i tifosi perché all’età di 80 anni è venuto a mancare Antonio ‘Totonno’ Juliano.

Storica bandiera azzurra, dove ha giocato per 17 stagioni di cui 12 da capitano. Il calcio e Napoli piangono la sua scomparsa perché per il club è stato davvero importante.

