Il giornalista Fabrizio Biasin elogia l’attaccamento ai colori nerazzurri di Barella ma non solo.

Fabrizio Biasin sul canale YouTube di Iotifointer.it ha fatto il punto sul prossimo mercato dell’Inter; ecco le sue parole. “Rinnovi? Dopo Lautaro, arriveranno a ruota quelli di Barella e Inzaghi. Barella è uno dei centrocampisti più importanti in Europa e nel mondo e non ha grilli per la testa: probabilmente, se alzasse la mano avrebbe la fila di squadre dietro di lui. In realtà, dimostra di essere un ottimo vice capitano. Poi Inzaghi: dovrebbe allungare fino al 2027, per arrivare a 6 stagioni consecutive e diventare uno degli allenatori più longevi della storia dell’Inter“.

Db Milano (Italia) 04/10/2022 – Champions League / Inter-Barcellona / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Simone Inzaghi

Sul mercato in entrata ed in uscita

Rispetto alle passate stagioni non sono previste cessioni di big: “Non ci sono giocatori che hanno bussato alla porta per andare via e non ci sono offerte milionarie per i giocatori dell’Inter. L’aver preso già Zielinski e Taremi è una cosa importante, poi è evidente che la rosa vada puntellata. La mia sensazione è che un investimento in difesa verrà fatto. Poi l’attacco: al momento gli spazi sono occupati, ma il mercato è lungo e vedremo cosa accadrà“. È chiaro che nessuno viene definito incedibile a priori ma l’idea dei dirigenti e dello staff tecnico è di puntellare la rosa finanziando i colpi in entrata con la cessione di qualche giovane.

