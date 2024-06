L’ex difensore Ivan Ramiro Cordoba è certo che il passaggio di proprietà appena avvenuto non abiterà i piani del club.

L’Inter resterà altamente competitiva come lo è stata nelle ultime stagioni, parola di Ivan Cordoba; il dirigente del Venezia appena promosso in Serie A ha detto la sua sugli ultimi avvenimenti in casa Inter ai microfoni di Italpress. “La nomina di Marotta come presidente è la conseguenza del lavoro fatto in questi anni. L’Inter continuerà a fare bene, perché non cambierà la sua struttura che l’ha portata a vincere in questi anni. Quando vicini e hai questi successi, devi toccare il meno possibile e dare forza al gruppo che hai. L’Inter ha fatto un percorso e continuerà su questa strada. Quando intraprendi il percorso giusto, è come un’onda che ti porta sempre a vincere e ogni anno, quando arrivano giocatori nuovi, trovano un ambiente già vincente”.

Giuseppe Marotta

Prossimi obiettivi

“Un’altra finale? Per vincere servono i dettagli. Con la nuova formula sarà diverso, ma l’Inter si sente forte e come tale deve puntare a questo trofeo. La società ritoccherà la rosa. Scudetto? Nulla è scontato, Milan, Napoli e Juventus non staranno a guardare. Sarà uno dei campionati più competitivi degli ultimi anni“. La prossima per l’Inter sarà una stagione senza precedenti che durerà 11 mesi: la Champions League comprende più partite e poi a campionato finito ci sarà il Mondiale per Club.

