Fabio Galante ha parlato del presente e del futuro dell’Inter ai microfoni di TAG24. “L’Inter vorrà sicuramente crescere. Per vincere la Champions però ti deve girare tutto bene. Servono bravura, fortuna ed episodi a favore. Ti deve dire bene ai gironi, e nei sorteggi. Devi evitare le squadre più forti fino alla fine e giocartela sempre al massimo. I nerazzurri lo scorso anno, arrivando in finale, hanno dimostrato di poterci stare. Quest’anno sono stati eliminati però con l’Atletico Madrid. Passando quel turno, anche se con i se e con i ma nel calcio non si va da nessuna parte, magari sarebbero arrivati di nuovo in fondo. In Champions però ci sono squadre come City, Bayern Monaco, Psg e non da ultimo il Real Madrid. L’Inter può giocarsela, ma è dura”.

“Migliorare questa squadra non sarà semplice perché parliamo di un grande gruppo, già coperto praticamente in ogni ruolo. Piotr Zielinski e Mehdi Taremi sono due acquisti importanti che miglioreranno una formazione già forte. Spero che non ci sia nessuna grande uscita perchè questa squadra funziona a meraviglia”.

“Ho avuto la fortuna di veder giocare l’Inter tantissime volte ed è una squadra divertente, che gioca una meraviglia. Negli ultimi anni è stata sempre uno spettacolo e Inzaghi, col suo staff, ha fatto un grande lavoro. E’ una persona splendida, uno con cui si può sempre parlare e infatti i calciatori gli vogliono un gran bene. Lui ha dimostrato di essere tra i migliori in assoluto. L’Inter veniva da Spalletti, da Conte e Inzaghi è allo stesso livello. Ogni traguardo se lo è meritato”.

