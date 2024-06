Simone Inzaghi e l’Inter si avvicinano. Per il tecnico Campione d’Italia si va verso un ricco contratto.

Oggi ha avuto luogo un incontro significativo presso la sede dell’Inter che potrebbe delineare il futuro di Simone Inzaghi alla guida della squadra nerazzurra. Tullio Tinti, noto agente sportivo che rappresenta Inzaghi, ha partecipato a una riunione con i vertici della dirigenza dell’Inter per discutere i termini di un potenziale rinnovo del contratto per il tecnico, che al momento vede la sua permanenza assicurata fino a giugno 2025.

Dettagli del rinnovo in discussione

La trattativa per il rinnovo di Inzaghi si sta svolgendo in un clima di ottimismo e collaborative, pur rimanendo alcuni aspetti da definire in maniera più chiara. La proposta al vaglio prevede un’estensione biennale del contratto attuale, con la possibilità di aggiungere un’opzione per un ulteriore prolungamento fino al 2027. L’aspetto finanziario della questione vede un pacchetto retributivo che potrebbe arrivare fino a 6,5 milioni di euro all’anno, segno tangibile del riconoscimento delle capacità e dei risultati ottenuti da Inzaghi.

Simone Inzaghi

Prossimi passi e considerazioni sul futuro

Tinti ha lasciato intendere che la trattativa è ancora in una fase iniziale, pur sottolineando l’esistenza di una volontà comune di giungere a una conclusione positiva. “Stiamo parlando, secondo me rimane all’Inter fino al 2037! Siamo solo all’inizio, c’è la buona volontà da parte di tutti, c’è da lavorare. Primo incontro positivo? sempre positivo. Nessuna tempistica, ci sentiremo”, ha dichiarato l’agente, aggiungendo un tocco di ottimismo sulle trattative future.

Questa apertura delle discussioni è un chiaro segnale dell’importanza che Simone Inzaghi riveste all’interno del progetto sportivo dell’Inter. Considerata la “strepitosa annata” citata dai media, le prestazioni del tecnico hanno evidentemente impressionato la dirigenza, spingendo verso un investimento a lungo termine nella sua leadership tecnica.

In attesa di ulteriori sviluppi, l’attenzione si concentra ora sulle prossime mosse di Tinti e della dirigenza interista. La speranza condivisa da tutti gli interessati è quella di trovare presto un accordo che possa consolidare ulteriormente il rapporto tra l’Inter e uno dei suoi protagonisti principali degli ultimi anni, assicurando così stabilità e continuità al progetto sportivo nerazzurro.

