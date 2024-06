Piero Ausilio ha parlato della campagna di rafforzamento dell’Inter svelando il desiderio di Dumfries.

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro della squadra e di alcuni suoi elementi chiave in occasione del Premio Calabrese, evento per il quale si è recato a Viterbo. Intervistato da Skysport, Ausilio ha toccato diversi temi caldi, dalla situazione contrattuale di Simone Inzaghi alla posizione di Dumfries e Carboni all’interno dei piani nerazzurri.

Rinnovo Inzaghi: una scelta di continuità

Nel discorso relativo a Simone Inzaghi, Ausilio ha espresso chiaramente l’intenzione dell’Inter di proseguire sul cammino intrapreso, evidenziando l’inizio del quarto anno di collaborazione dopo una stagione definita “fantastica”. La volontà di mantenere una certa continuità e un approccio al calcio basato sulla semplicità sono stati punti focali. “Vogliamo essere competitivi e confermarci”, ha dichiarato Ausilio, sottolineando l’importanza di partire forte nella prossima stagione, consapevole delle mosse degli avversari sul mercato. Nonostante ciò, ha rassicurato che il club è pronto a intervenire sul mercato se si presenteranno le giuste opportunità.

Dumfries e l’Interesse dalla Premier League

Riguardo Dumfries, il cui nome è circolato con insistenza per un trasferimento in Premier League, Ausilio ha preferito mantenere una certa cautela, facendo riferimento a una recente conversazione con il giocatore. Dumfries ha espresso il desiderio di rimanere all’Inter, tuttavia, il direttore non ha escluso possibili sviluppi futuri, sottolineando che la situazione sarà monitorata attentamente.

Carboni e il futuro alla luce della Coppa America

Per quanto riguarda Carboni, giovane talento che ha guadagnato attenzioni per le sue prestazioni con il Monza e ora tra i pre convocati della nazionale argentina, Ausilio ha espresso un grande orgoglio per il percorso del giocatore. La sua eventualità partecipazione alla Coppa America è vista come un’ulteriore opportunità di crescita, con la prospettiva di un suo rientro nell’organico nerazzurro per una valutazione più approfondita del suo futuro.

La politica sui giovani e il player trading

Infine, confrontato sull’argomento del player trading e sullo sviluppo dei giovani talenti all’interno della rosa interista, Ausilio ha chiarito la posizione del club. L’obiettivo è quello di valorizzare i talenti cresciuti nel vivaio dell’Inter, con la possibilità di integrarli in prima squadra o valutare soluzioni temporanee come il prestito, al fine di favorirne la crescita e l’esperienza.

