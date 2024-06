Settimana prossima ci sarà un’importante vertice di mercato in casa Inter: nessuna cessione e rinforzi mirati.

Simone Inzaghi, alla guida dell’Inter, sembra avere ben chiare le sue intenzioni per la rosa che ha condotto alla conquista della seconda stella. Il desiderio dell’allenatore è di mantenere invariata la squadra, senza effettuare cessioni rilevanti durante il mercato estivo. Questa linea è stata sostenuta nonostante l’assenza di Piero Ausilio, il quale era impegnato a ricevere un premio, lasciando il procuratore di Inzaghi a gestire le questioni in sede.

La strategia di mercato

In un contesto in cui i grandi nomi sono destinati a rimanere, Inzaghi ha già delineato alcune mosse strategiche per rinforzare l’organico. Taremi e Zielinski sono due acquisti mirati a sostituire figure uscenti come Sanchez e la coppia Klaassen-Sensi, indicando una precisa volontà di rinfrescare l’attacco e il centrocampo senza rivoluzionare gli equilibri di squadra. L’unico dubbio rimane legato a Cuadrado, la cui partenza è suggerita dal termine del contratto, e Dumfries, per il quale si sta cercando di risolvere la questione legata al rinnovo, al fine di evitare una partenza a parametro zero.

Rinforzi mirati per obiettivi ambiziosi

Per puntare a traguardi sempre più alti, nella visione di Inzaghi, sono necessari ulteriori rinforzi. L’interesse è rivolto principalmente verso un altro attaccante, indicando Gudmundsson come una scelta preferenziale per le sue peculiarità diverse rispetto agli elementi già in rosa, con l’obiettivo di mantenere anche Arnautovic. Inoltre, viste le condizioni fisiche e l’età di alcuni difensori, come De Vrij e Acerbi, si pensa a integrare la difesa con nuovi elementi, senza tuttavia specificare nomi al momento.

La questione del portiere

Un’altra area che necessita di attenzione è quella legata al ruolo di vice-Sommer. Con un “buco” nell’organico in tale posizione, l’Inter sta valutando diverse opzioni: Bento sembra essere il favorito, ma non si escludono alternative come Martinez del Genoa, che tuttavia presenta un costo elevato, o un nuovo prestito di Audero, indicando una strategia di mercato attenta anche alle possibilità economiche.

