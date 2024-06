Tullio Tinti ha parlato del futuro di Simone Inzaghi all’Inter, svelando le intenzioni del tecnico.

L’incontro tra Tullio Tinti e la dirigenza dell’Inter si è concluso dopo poco più di un’ora di discussioni centrate sul rinnovo di contratto di Simone Inzaghi come allenatore nerazzurro. Questa riunione rappresenta un momento significativo per il futuro della panchina dell’Inter, viste le premesse positive sottolineate da Tinti nelle sue dichiarazioni post-incontro.

Ottimismo per il futuro

Tullio Tinti ha esposto un sentimento generale di ottimismo riguardo le trattative in corso, scherzando sul prolungamento del contratto di Inzaghi fino al 2037. Ha inoltre sottolineato come sia ancora prematuro parlare di dettagli concreti, ma ha confermato che c’è una volontà comune di procedere in direzione di un accordo. “Siamo solo all’inizio, c’è la buona volontà da parte di tutti, c’è da lavorare,” ha dichiarato l’agente.

Calciatori dell’Inter e Inzaghi

Situazione giocatori e possibili mosse di mercato

Nel corso delle sue dichiarazioni, Tinti ha anche toccato altre questioni rilevanti per il club. Ha parlato della recente operazione a cui è stato sottoposto Scalvini, evidenziando come l’intervento sia andato secondo le aspettative e come il giocatore debba ora concentrarsi sulla riabilitazione. Ha inoltre menzionato la situazione contrattuale di Bastoni, ribadendo la sua appartenenza all’Inter e minimizzando le voci di un possibile interessamento di altri club.

Cambiamenti e sfide future

Un altro punto rilevante toccato da Tinti riguarda i recenti cambiamenti nella proprietà del club, una variabile che potrebbe influenzare le decisioni future, inclusi i rinnovi contrattuali e le strategie di mercato. “È appena cambiata la proprietà, quindi anche loro devono rendere conto,” ha commentato, indicando come tale transizione potrebbe richiedere un aggiustamento nelle trattative e nelle strategie del club.

