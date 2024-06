L’attaccante del Chelsea Romelu Lukaku è tornato a parlare, seppur in via indiretta, anche del suo addio ai nerazzurri.

Romelu Lukaku a diversi media belgi ha rivelato indizi significativi sul suo futuro e non solo. “Offerte dell’anno scorso dall’Arabia Saudita È stato davvero intenso in quel momento. Per due settimane. Per due giorni di seguito ho pensato: ‘Sì, vado’, ‘No, non vado’. Tutti sono andati in Arabia e hanno firmato solo dopo, per questo ho avuto paura per un momento”.

Il calcio in Arabia

“L’Arabia Saudita non mi fermerebbe. Il livello non potrà che crescere ancora e si raggiungerà un livello molto più alto di quanto molti pensino. Sempre più calciatori tenderanno a giocare lì, anche per come i tifosi vivono il calcio. Le infrastrutture devono ancora essere migliorate, ma tutti i principali top club europei lo sanno: “L’Arabia Saudita sta arrivando”. Lo vedi già nella boxe, nel golf, nella Formula 1…”.

Romelu Lukaku

Un possibile ritorno all’Anderlecht

“Accadrà. E molto prima di quanto molti pensino. L’ho già capito nella mia testa, so cosa succederà”.

Tra passato e futuro

“A molte persone piace parlare, forse perché non ho un mediatore. Ma deciderò io. Ho il controllo della mia situazione. Farò una scelta e una volta che la spiegherò, tutti saranno d’accordo con me. Guarda, ogni volta che ho deciso di restare o di andare via da qualche parte, alcuni fattori, ad esempio il mio rapporto con l’allenatore, si sono rivelati la scelta giusta. È come avere una relazione con una donna. Se non facciamo più clic, perché stare insieme?”.

