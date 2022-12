Il famoso giornalista Fabrizio Biasin parla attraverso il suo editoriale a L’interista, ecco cosa dice dell’Inter e del suo centrocampista.

Ecco cosa dice il giornalista Fabrizio Biasin, tramite l’Interista scrive il suo editoriale dove parla dell’Inter ma soprattutto di Brozovic: “Marcelo Brozovic è un calciatore unico. Badate bene, non abbiamo detto “il più forte”, abbiamo detto “unico”, nel senso che come lui non ce ne sono. Ed è una questione di totale e manifesta serenità, è una questione di resistenza (è nettamente il giocatore che ha corso di più al Mondiale; con oltre 16 km tritati nell’ottavo di finale contro il Giappone, ha battuto il record dei Mondiali).“

Conclude così il giornalista: “è una questione di eccentricità (la bomba tatuata sul collo, le mutande rosse, il coccodrillo, l’abbinata birretta+sigaretta, l’apparente distacco dalla realtà), è una questione di pensiero (sa sempre dove e a chi dare il pallone), è una questione di scelte (ha preferito rinnovare il suo contratto con l’Inter nonostante i numerosi corteggiamenti) e, sì, è anche una questione di “chi ti trovi di fianco.“

