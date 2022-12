Questo il report dell’allenamento del Milan, ecco cosa rivela il sito ufficiale dei rossoneri sul programma di oggi.

Ecco il report dell’allenamento del Milan, dal sito ufficiale rossonero ecco l’allenamento di oggi: “Da poco atterrata a Dubai per la tournée invernale in preparazione della seconda parte di stagione, la squadra nel pomeriggio è già scesa in campo al Dubai Police Club Stadium per svolgere il primo allenamento.“

Conclude così il report: “Dopo il risveglio muscolare e alcuni esercizi atletici, i rossoneri hanno effettuato una serie di combinazioni tecniche finalizzate a segnare nelle porticine posizionate agli angoli della porta principale. Dopodiché, divisi in gruppi, spazio a degli allunghi e a una esercitazione dedicata al possesso palla. Poi per un blocco di giocatori nuova fase tecnica con passaggi e tiri, per l’altro fase tattica. I portieri, agli ordini dei preparatori, hanno svolto un lavoro personalizzato. Per domani il programma prevede una giornata di doppio allenamento, uno alla mattina (alle 7.00 italiane) e uno al pomeriggio (alle 13.00).“

