Le parole di Attilio Tesser dopo la sconfitta del Modena contro il Bari, con i pugliesi in inferiorità numerica, ma capaci di fare quattro gol

Attilio Tesser, tecnico del Modena, ha commentato a Sky Sport la sconfitta dei gialloblu contro il Bari, arrivata per 4-1 con i pugliesi in inferiorità numerica per l’espulsione di Maiello. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Abbiamo approcciato meno bene del Bari, hanno incanalato la partita nel miglior modo possibile. Abbiamo provato a giocare, poi abbiamo preso il raddoppio su contropiede. Con Diaw poteva riaprirla, loro sono rimasti in dieci e dopo l’intervallo l’autogol fa male. Le nostre occasioni le abbiamo create, prendere quattro gol da una squadra che è in dieci fa male. E’ il calcio, bisogna rialzarsi e pensare alla prossima».

GOL SBAGLIATO DA DIAW – «Poteva fare meglio, gli è rimasta la palla sotto per calciare nell’angolo opposto. E’ stato questo ma anche il terzo gol, senza l’autorete poteva cambiare. Sono le partite che nascono probabilmente segnate, non siamo stati capaci di sfruttare le numerose occasioni che abbiamo avuto. Però noi abbiamo sbagliato l’approccio, sono stati più cattivi di noi».

L’articolo Modena, Tesser: «Prendere quattro gol con il Bari in dieci fa male» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG