Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha tirato le somme di quanto visto in campo da parte dell’Inter nel mese di aprile

Un perioso intenso e caldissimo da parte dell’Inter, che nel mese di aprile ha disputato 9 gare, come ricorda Fabrizio Biasin in un tweet:

INTER- Inter, i tre obiettivi di aprile in nove partite: garantirsi uno dei primi quattro posti in Serie A, superare i quarti di Champions, superare la semifinale di Coppa Italia. Due obiettivi raggiunti e il terzo è ancora possibile. La squadra in crescita. Un mese così non era scontato affatto

