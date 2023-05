Il 6 maggio alle 18 l’Inter è chiamata ad affrontare la Roma all’Olimpico: un solo diffidato tra i giallorossi, 3 i nerazzurri

La 34esima giornata di Serie A s’infiamma col match tra Roma ed Inter, in programma sabato 6 maggio alle 18. Prima di questo, però, la sfida infrasettimanale che vedrà i nerazzurri giocare contro l’Hellas Verona e i giallorossi sul campo del Monza.

In vista del match all’Olimpico, sono 4 i giocatori che dovranno prestare attenzione nella partita infrasettimanale, per non perdere l’occasione di disputare la partita: Roger Ibañez, l’unico della Roma, Francesco Acerbi e Denzel Dumfries devono star molto attenti a fronteggiare gli attaccanti avversari, visto un loro probabile impiego dal primo minuto anche in questo turno infrasettimanale. Attenzione anche ad Henrikh Mkhitaryan.

L’articolo Roma-Inter: quattro i diffidati che dovranno fare attenzione proviene da Inter News 24.

